Американский полковник предрек НАТО развал в результате российского удара

Полковник ВВС США в отставке Марк Ганцингер в статье изданию Defense News предрек НАТО поражение в войне с Россией и Китаем и объяснил причины этого явления. По его мнению, Пентагон выбрал неправильную стратегию развития вооруженных сил.

Офицер отметил, что американское министерство обороны взяло за основу «качество превыше количества» и сокращает численность армии в надежде на передовые технологии. Он добавил, что военное ведомство 30 лет «разрушало, чтобы строить».

Ганцингер выразил уверенность, что у США не хватит сил отразить нападение равного противника, защитить страну и сдержать ядерный удар. По его словам, для успеха в войне с Россией и Китаем требуется сильная армия, способная вести наступление вглубь территории противника и наносить масштабные и точные удары.

«Отсутствие немедленного подавляющего ответа на такое вторжение окажет разрушительное воздействие на Соединенные Штаты. Неспособность помешать Китаю захватить Тайвань может привести к понижению статуса США до второй военной державы в западной части Тихого океана. Точно так же успешное вторжение России в Прибалтику может разрушить НАТО», — заявил полковник в отставке.

Ганцингер заключил, что в настоящее время мощь ВВС США составляет половину от той, которая нанесла поражение армии Ирака в 1991 году, а со времен холодной войны 66 процентов бомбардировщиков были списаны. Существующих сил недостаточно для ведения успешной войны с ведущими армиями планеты, резюмировал эксперт.

Ранее болгарский бригадный генерал Валентин сравнил ситуацию в Черном море с происходившим на границе Советского Союза и Германии перед Великой Отечественной войной и предупредил о риске военного столкновения между Россией и НАТО. По мнению военного, Североатлантический альянс «демонстрирует непризнание аннексии Крыма», что выражается в усиленном присутствии кораблей стран, не имеющих выхода к Черному морю, особенно американских.

