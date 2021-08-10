Тайвань проведет боевые учения на случай войны с Китаем

Тайвань в середине сентября проведет военные учения, чтобы проверить готовность армии защищать страну в случае вооруженного конфликта с Китаем. Об этом сообщает South China Morning Post.

Военные учения «Хань Куан» пройдут с участием всех родов войск. Они будут проводиться на основном и прибрежных островах с 13 по 18 сентября.

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Власти Тайваня с опасением относятся к растущему военно-морскому присутствию Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в регионе. Президент Тайваня Цай Инь-вэнь заявила, что остров будет сосредоточен на увеличении возможностей асимметричной войны против китайской угрозы. «Это включает в себя разработку нашего собственного высокоточного оружия или огнестрельного оружия с высокой мобильностью», — подчеркнула она.

Крупные учения были инициированы на фоне противостояния между Пекином и Вашингтоном.

США проводят самые глобальные военно-морские маневры со времен холодной войны Large Scale Exercise 2021 (LSE 2021). Учения проводятся с целью показать возможности Соединенных Штатов вести войну на нескольких фронтах и ответить на агрессию Китая и России, в том числе в Черном море, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

По словам американских военных, это самые масштабные учения за последние 40 лет. В них задействовано более 25 тысяч военнослужащих и около 36 боевых кораблей, включая авианосцы, ракетные крейсеры, эсминцы, ударные подводные лодки и большие десантные корабли, а также палубная и морская авиация.