Россия и Китай начали совместные военные маневры

Россия и Китай объявили о начале совместных военных маневров на территории Северо-Запада КНР, в Нинся-Хуэйском автономном районе, на фоне напряженной обстановки в Афганистане. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Учения, начавшиеся в понедельник, 9 августа, продлятся до 13 августа. Планируется отработать действия наземных войск и авиации, а также улучшить взаимодействие китайских и российских войск. В честь старта учений был дан воздушный парад, участие в котором приняли новейшие китайские истребители J-20.

«Учения направлены на углубление совместных антитеррористических операций китайских и российских вооруженных сил и демонстрацию твердой решимости и силы двух стран совместно обеспечить международную безопасность и стабильность, учения отражают новый уровень доверия между двумя державами», — уточняет агентство «Синьхуа».

Китай обеспокоен ситуацией в Афганистане в связи с напряженной обстановкой в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, который граничит с исламской республикой. Ранее в КНР предложили сотрудничество представителям движения «Талибан» (запрещено в России) в обмен на гарантии безопасности для китайских инфраструктурных проектов и отказа от сотрудничества с уйгурским «Исламским движением Восточного Туркестана».

В день начала учений Россия поддержала Китай на заседании Совета Безопасности ООН по проблемам безопасности в Южно-Китайском море. В настоящий момент Пекин конфликтует с Вьетнамом, Брунеем, Малайзией и Филиппинами. Причиной споров о морских границах послужило богатство отдельных районов Южно-Китайского моря природными ресурсами, а также соображения безопасности.