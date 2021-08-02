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Германия отправила военный корабль для сдерживания Китая в Южно-Китайское море

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Фото: Alex Grimm / Reuters

Военно-морские силы Германии направили боевой корабль в Южно-Китайское море, чтобы присоединиться к сдерживанию территориальных амбиций Китая. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что фрегат «Бавария» прибудет в пункт назначения в декабре 2021 года. Корабль пройдет недалеко от южной морской границы Китая и не будет пересекать Тайваньский пролив, за что китайские власти осуждают ВМФ США. «Мы хотим, чтобы <...> морские пути были свободными для судоходства, <...> а торговля следовала справедливым правилам», — заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

За свой семимесячный рейс немецкий фрегат посетит Австралию, Японию, Южную Корею и Вьетнам. Это будет первый боевой корабль Германии с 2002 года, который войдет в Южно-азиатский регион. Его цель — продемонстрировать протест ФРГ против экспансии Китая на острова Южно-Китайского моря.

В Южно-Китайском море также дислоцируются корабли ВМФ США и Великобритании. Судна препятствуют продвижению КНР по небольшим островам с целью захвата вод, богатых рыбой и газовыми месторождениями. Также они контролируют возможную агрессию Пекина по отношению к Тайваню.

Ранее в США заявили о поражении американских сил в условной войне с Китаем. В ходе смоделированной «военной игры» по отражению атаки китайской армии на Тайвань, солдаты США не смогли справиться с поставленной задачей. В Пентагоне это связали с недостаточным техническим обеспечением войск.

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