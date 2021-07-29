В США заявили о проигрыше в «условной» войне с Китаем

США должны ускорить модернизацию вооруженных сил, считает американский генерал Джон Хайтен. Так он прокомментировал проигрыш в «условной» войне с Китаем, пишет Stars and Stripes.

Уточняется, что речь идет о смоделированной в Южно-Китайском море в октябре прошлого года «военной игре», имитирующей военные действия между Соединенными Штатами и КНР. Комментируя прошедшую отработку маневров в своем выступлении в Институте развивающихся технологий при Национальной ассоциации оборонной промышленности, Хайтен заявил, что американские военные «с треском провалились».

Главной причиной он считает тот факт, что «противник» успел хорошо ознакомиться с возможностями американской армии.

Генерал отметил, что при реальном столкновении с таким противником шансы Вашингтона «стремительно сокращаются». Исход смоделированной конфронтации показал, что стране следует изменить стратегию ведения боевых действий. В связи с этим Хайтен призвал укрепить военную мощь страны. Он добавил, что предотвращение военного конфликта с Пекином и Москвой зависит от готовности Соединенных Штатов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон должен сотрудничать с Москвой и Пекином, хотя они являются соперниками и конкурентами для американской стороны. «Мы должны работать в сотрудничестве с такими странами, как Китай и Россия, которые являются соперниками [США], возможно, смертельными соперниками в будущем», — сказал глава Белого дома.

