Наука и техника
 
Последние новости
Терапевт предупредил об опасности нового андского штамма коронавируса
Средний чек по ипотеке в России достиг исторического максимума
Осужденного за шпионаж американца Уилана поместили в штрафной изолятор
В Москве оценили число лишившихся бизнеса владельцев ресторанов
СК проверит спектакль в «Современнике» после жалобы «Офицеров России»
Женщина поймала огромную змею голыми руками и попала на видео
Акции «Норникеля» упали после иска на десятки миллиардов рублей
Кокорин впервые забил за «Фиорентину»
Лукашенко уволил представителя Белоруссии при Евросоюзе
Новости партнеров
Прослушать новость

В США заявили о проигрыше в «условной» войне с Китаем

Перейти в «Мою Ленту»
Джон Хайтен
Джон Хайтен
Фото: US Joint Staff / Globallookpress.com

США должны ускорить модернизацию вооруженных сил, считает американский генерал Джон Хайтен. Так он прокомментировал проигрыш в «условной» войне с Китаем, пишет Stars and Stripes.

Уточняется, что речь идет о смоделированной в Южно-Китайском море в октябре прошлого года «военной игре», имитирующей военные действия между Соединенными Штатами и КНР. Комментируя прошедшую отработку маневров в своем выступлении в Институте развивающихся технологий при Национальной ассоциации оборонной промышленности, Хайтен заявил, что американские военные «с треском провалились».

Главной причиной он считает тот факт, что «противник» успел хорошо ознакомиться с возможностями американской армии.

Генерал отметил, что при реальном столкновении с таким противником шансы Вашингтона «стремительно сокращаются». Исход смоделированной конфронтации показал, что стране следует изменить стратегию ведения боевых действий. В связи с этим Хайтен призвал укрепить военную мощь страны. Он добавил, что предотвращение военного конфликта с Пекином и Москвой зависит от готовности Соединенных Штатов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон должен сотрудничать с Москвой и Пекином, хотя они являются соперниками и конкурентами для американской стороны. «Мы должны работать в сотрудничестве с такими странами, как Китай и Россия, которые являются соперниками [США], возможно, смертельными соперниками в будущем», — сказал глава Белого дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден посчитал Россию и Китай «смертельными соперниками» США
Пентагон назвал Россию одной из причин вывода войск США из Ирака
США начнут испытания гиперзвукового оружия в 2020 году
США нашли способ защититься от России и Китая без гиперзвукового оружия
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0126 июня

«История ужаса и мук человеческих»

Как большевики захватили Крым и устроили там красный террор?
18:3526 июля

«Красноярск» спустят на воду

17:3826 июля

Раскрыто устройство спутникового интернета Илона Маска

16:3726 июля

Найден способ вернуть утерянную с возрастом память

Наука и техника00:0230 мая
Жертва давки на Ходынском поле

«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».

Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
15:3726 июля

Китай создаст «чистый» ядерный реактор

15:1026 июля

На МКС освободили место под «Науку»

14:2626 июля

Перечислены основные ошибки при покупке PlayStation 5

Наука и техника00:0128 мая

«Дни советской власти сочтены».

Почему Ленин отказался от военного коммунизма и вернул в СССР капитализм
13:0926 июля

Раскрыта особенность новых флагманов Samsung

11:4826 июля

iPhone 13 получит ускоренную зарядку

10:5726 июля

В России назвали условие применения «самолета Судного дня»

Россия
«Три секунды до взрыва вечностью казались»
Легендарный российский офицер о боях за Грозный, трусости военных и Невзорове
Все материалы
Мир
Цели номер один.
Как мировые лидеры становились жертвами террористов, военных и иностранных агентов
Владимир Путин и Реджеп ЭрдоганДипломатическая акробатика.
Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?
10 лет назад Андерс Брейвик убил 77 человек.
Почему его идеи до сих пор вдохновляют последователей?
Все материалы
Бывший СССР
Армения отчиталась о трех погибших в результате столкновений с Азербайджаном
В Литве полиция разогнала протестующих против строительства лагеря для нелегалов
Армения заявила о провокации и нарушении перемирия на границе с Азербайджаном
«Мусор с советским менталитетом»
В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
Год назад белорусы решили устроить революцию.
Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
Все материалы
Экономика
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Украина не исключила демонтажа трубы из России
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Американских работодателей обвинили в расизме
Не тот гражданин.
Сохранится ли у Дмитрия Цветкова «золотой паспорт» Кипра?
Все материалы
Силовые структуры
Адмирала ВМФ заподозрили в убийстве семьи.
Его жену и сына нашли зарезанными, сам офицер погиб под колесами поезда
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Ильгар Данабаш«Он был стратегом воровской войны»
Как убийство советника Деда Хасана навсегда изменило криминальный мир Москвы
Все материалы
Наука и техника
Раскрыт похожий на Windows 11 вирус
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
В США назвали самую совершенную российскую подлодку
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Эксперт назвал опасную в iPhone функцию
Биолог спрогнозировала появление новых мутаций COVID-19 на базе «дельта»-штамма
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
Рабы, расисты и супергерои:
20 лучших сериалов, вышедших в 2021 году
Дядя и хрюша.
Как Николас Кейдж вновь удивляет человечество в триллере о похищении свиньи
«Всегда хотела быть наравне с мужчинами»
Легенда гонконгских боевиков — об экшене, безумных трюках и Джеки Чане
Мультивселенные, диктаторы, бог-бисексуал:
чем закончился сериал «Локи» и зачем он нужен Marvel?
Все материалы
Интернет и СМИ
В России оштрафовали Google на три миллиона рублей
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Ведущая «Дома-2» развеяла популярный миф о проекте
«Год горя и одиночества»
Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
Мужчину не пускали в Россию из-за слишком длинного имени
Невеста пригласила на свадьбу неожиданную гостью и испортила торжество
Спецслужбы прослушивают смартфоны главных людей на планете.
Среди жертв шпионажа Макрон, Дуров, премьер-министры и короли
Все материалы
Ценности
Появилась информация о первой беременности Пэрис Хилтон
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Модель сделала пластику лица и попала в реанимацию
Тонким бровям из 90-х предрекли возвращение в моду
Фанаты сравнили новую прическу Робби Уильямса с интимной стрижкой из 90-х
Все материалы
Путешествия
Россиянин побывал в Краснодарском крае и назвал его курорты «гадюшником»
Медведь убил российского туриста в природном парке
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Девять российских авиакомпаний запросили допуск на полеты в Египет
«Я не могла вдохнуть без всхлипа и слез»
Россиянка отправилась в горы и едва не сошла с ума. Что ей пришлось пережить?
В Сочи уволили предложившего спасать утопающих за деньги маркетолога
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Все материалы
Из жизни
Мать придумала способ заставить ребенка убираться и разозлила других родителей
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
Рыба спряталась от акулы за мужчиной и попала на видео
«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»
История россиянина, переехавшего в Таиланд, а потом — в Швейцарию
Мужчина дважды выиграл в лотерею семь миллионов рублей и назвал счастливые числа
«Мы страдаем молча»
Трансгендеры в Азии переживают тяжелые времена. Как пандемия перевернула их жизнь?
Названы сторонники принца Гарри в королевской семье
Все материалы
Гибридный Bentley Flying Spur получил спецверсию с экологичной отделкой
Туалет, отделка камнем и кофемашина: странные автомобильные опции
Без этих опций точно можно прожить
Представлен самый защищенный Mercedes-Benz S-Class
Сибирский тест: обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Насколько оживляют внедорожник некоторые электронные дополнения?
Ford показал новый вид городского транспорта
Porsche 928: свой среди чужих, чужой среди своих
История гран-туризмо, который ставил пуристов на уши задолго до Cayenne
Volkswagen показал доступный кроссовер Taigo
Все материалы
Среда обитания
В России захотели ужесточить правила продажи жилья
Ближе к Западу.
Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
Неизвестные накупили в Москве дорогих квартир на 94 миллиарда рублей
Британский телеведущий поселился у коллеги Дэвида Бекхэма
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Глобальная катастрофа настигла мир раньше времени
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Нам выпал шанс испытать себя»
Как муж с женой купили старинную фабрику и возродили легендарное русское ремесло
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Восточные ковбои, горы Кавказа и мистические деревни:
невероятные красоты России в знаменитых на весь мир фильмах
Названы самые живописные пляжи России
Во Владивостоке построили джакузи для амурских тигров
Здание драмтеатра в Калуге превратят в арт-объект в честь 650-летия города
Все материалы