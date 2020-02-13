США нашли способ защититься от России и Китая без гиперзвукового оружия

США в ближайшие годы, пока у них не появится гиперзвуковое оружие, будут защищаться от России и Китая в этой сфере с помощью сдерживания. Об этом рассказал глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард, передает ТАСС.

По его словам, уже сейчас США способны защитить себя от применения гиперзвукового оружия со стороны России или Китая. «Мы можем сделать так, что они понесут такие издержки, которые сочтут неприемлемыми», — сказал он, указав, что это сдержит страны от использования гиперзвукового или какого-либо другого инновационного вида оружия.

При этом Ричард не пояснил, как именно США планируют это делать в гипотетической ситуации, когда военный конфликт с другим государством уже начался.

Также он ответил на вопрос, не следует ли Пентагону сфокусироваться на создании средств защиты от гиперзвукового оружия, поскольку такого оружия у США, в отличие от России и Китая, сейчас нет. «Если отвечать коротко, то да», — согласился он, отметив, что в федеральный бюджет на 2021 год заложены такие расходы.

В январе американский генерал Джон Хайтен признал, что в последние годы США терпят неудачи в разработке гиперзвукового оружия. При этом раньше страна лидировала в этой области, теперь же ей понадобятся годы на восстановление.

В декабре глава Пентагона Марк Эспер признал отставание США от России в разработке гиперзвуковых вооружений. Он отметил, что по возможности Минобороны «вкладывает каждый доллар» для гарантии преимущества США в области гиперзвуковых вооружений.

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