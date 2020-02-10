Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США

США обладают ракетами, способными долететь до цели в разы быстрее, чем «обычные». Об этом американский президент Дональд Трамп, выступая перед губернаторами в Вашингтоне, передает «Интерфакс».

«У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много», — рассказал он, отметив, что их скорость в «четыре, пять, шесть и даже в семь раз» больше, чем у обычных. По словам Трампа, ракеты нужны, поскольку «у России есть нечто подобное».

В ходе послания Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин рассказал, что в РФ разрабатывается оружие нового поколения.

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