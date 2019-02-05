«Авангард» признали потомком «Спирали»

Гиперзвуковой маневрирующий блок «Авангард» является «реализацией на новом технологическом уровне» советского проекта космического истребителя «Спираль», пишет «Российская газета».

Газета напоминает, что в 1970-х годах в СССР создали космический истребитель под таким названием. «Название было выбрано за характерный спуск истребителя на землю, который осуществлялся по баллистической спирали. И скорость при этом была гиперзвуковой. Испытания уникального по всем параметрам летательного аппарата прошли успешно. На вооружение его не приняли, учитывая разрядку и общее умиротворение», — отмечает издание.

В «Российской газете» полагают, что, «если потребуется, то Россия очень быстро возобновит производство космических истребителей, и околоземное пространство будет расчищено от всех потенциально опасных для нашей страны объектов».

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Издание уверяет, что «выяснило некоторые подробности создания новейшего российского оружия, поступление в войска которого отныне станет лично контролировать Верховный главнокомандующий России».

Авиационно-космическая система «Спираль» предполагала запуск на сверхзвуковом самолете-носителе с последующим довыведением на ракете в околоземное пространство космического истребителя. Работы над проектом начались в 1966 году, были прерваны в 1969-м, возобновлены в 1974 году и впоследствии переориентированы в пользу программы «Буран».

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