Раскрыт секрет «Охотника»

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» получил современную многофункциональную радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, пишет «Российская газета».

К такому выводу в газете пришли, проанализировав одну из фотографий беспилотника, выложенную в Twitter.

В январе в сети появилась первая фотография «Охотника».

В декабре 2018 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что первый полет «Охотника» состоится весной 2019 года.

В ноябре 2018 года «Охотник» совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 километров в час.

Дрон в июле был назван прототипом российского истребителя шестого поколения. Тогда же в США российскую разработку посчитали выдумкой.

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В июне 2018-го «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.

Сведения о разработке «Охотника» появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». Конструкция аппарата предполагает оснащение по модульной схеме, что позволит менять полезную нагрузку в зависимости от типа боевого задания. Максимальная скорость дрона оценивается в 1000 километров в час. На вооружение беспилотник поступит к 2020 году. Бюджет проектных работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей.

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