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Су-34 при помощи Х-35 разнес «неприметный домик» в Сирии

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fighter_bomber_ / Instagram

Российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 во время операции в Сирии применил против террористов ракету Х-35. Соответствующее видео опубликовал в Instagram пользователь fighter_bomber_.

«На видео видно, как неприметный домик в неприметном месте удостаивается внимания ФБ (fighter_bomber_ — прим. «Ленты.ру»)», — пишет автор канала.

Пользователь отметил, что «ракета Х-35 задумывалась как противокорабельная со злой АРГСН [активной радиолокационной головкой самонаведения] и обратной связью с носителем», однако «потом конструкторские умищи подумали и запилили ее в таком исполнении как на видео».

В ноябре 2018 года fighter_bomber_ назвал российский истребитель пятого поколения Су-57 с нанесенными на корпус возле кабины пилота восемью звездами «личинкой самолета» и «петушней».

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