США заявили об отставании от России в разработке гиперзвуковых ракет

Соединенные Штаты отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает ТАСС со ссылкой на его выступление.

По словам Эспера, несколько лет назад американские военные приостановили разработку и создание гиперзвуковых ракет. «Тогда мы однозначно лидировали. Сейчас мы в роли догоняющего», — сказал он.

Эспер подчеркнул, что Пентагон по возможности «вкладывает каждый доллар» для гарантии преимущества США в области гиперзвуковых вооружений.

В ноябре сообщалось, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» был впервые испытан в Арктике. В ходе испытаний истребитель МиГ-31К выстрелил гиперзвуковой ракетой по полигону Пембой. По информации источников, ее скорость достигла десяти Махов.

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