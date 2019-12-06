В Польше оценили последствия применения супероружия Россией

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», способный поражать цели на расстоянии 1,5-2 тысяч километров, в случае своего применения из Калининградской области способен достичь не только Польши, но и «значительной части американских объектов в Западной Европе», пишет Defence24.pl.

Согласно данным польского издания, речь идет, в частности, о «портах и перевалочных пунктах, которые могут быть использованы для введения подкрепления со стороны НАТО». В публикации отмечается, что боевая часть «Кинжала», которая может быть ядерной, имеет массу 480 килограммов, а круговое вероятное отклонение ракеты, развивающей скорость более 10 чисел Маха, составляет 10-20 метров.

Портал добавляет, что высокая скорость и маневренность «Кинжала» затрудняют его перехват традиционными средствами противоракетной обороны, а наличие такого оружия у России в Европе представляет угрозу для стран НАТО региона.

Таким образом в издании прокомментировали первое испытание «Кинжала» в Арктике, состоявшееся в середине ноября.

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В марте 2018 года журнал The National Interest написал, что «Кинжал» нельзя считать «крылатой ракетой, действующей на основе гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя», соответственно, его нельзя назвать гиперзвуковым оружием, несмотря на то, что при полете баллистические ракеты ускоряются до гиперзвуковых скоростей.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые был представлен президентом России Владимиром Путиным в марте того же года.

По имеющимся данным, «Кинжал» является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.

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