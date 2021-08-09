США обосновали свое вмешательство в споры вокруг Южно-Китайского моря

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по проблемам безопасности на море, заявил, что его страна, несмотря на отсутствие каких-либо притязаний на данную морскую акваторию, имеет право вмешиваться в происходящие там процессы. Об этом сообщает ТАСС.

«Кто-то может сказать, что урегулирование споров в Южно-Китайском море — это не дело США, у которых там нет притязаний. Но это наше дело, и даже больше — ответственность каждой страны защищать принципы, которым мы согласились следовать, чтобы мирно урегулировать споры на море», — обосновал Блинкен.

В пятницу, 6 августа, выступая на онлайн-заседании форума «Ассоциация государств Юго-Восточной Азии» (АСЕАН), Блинкен уже поднимал тему милитаризации Южно-Китайского моря, а также выразил обеспокоенность в связи с наращиванием Китаем ядерного потенциала, сообщал Reuters.

Китай в течение нескольких десятилетий стремится навязать соседним странам собственное видение морской границы. В настоящий момент Пекин конфликтует с Вьетнамом, Брунеем, Малайзией и Филиппинами. Причиной споров о морских границах послужило богатство отдельных районов Южно-Китайского моря природными ресурсами, а также соображения безопасности. США и государства-члены АСЕАН обеспокоены ростом военно-морского флота Китая, а также созданием им целой системы насыпных островов. Официальный Пекин отвергает все обвинения, настаивая, что его политика в Южно-Китайском море — это внутреннее дело страны.