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Белый дом изменил политику допуска в аэропорт Кабула

CNN: в аэропорт Кабула пропустят только граждан США, стран НАТО и владельцев грин-карт
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Фото: U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor Mancilla / Reuters

Правительство США изменило политику допуска в международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свой источник.

Утверждается, что по распоряжению Белого дома в аэропорт будут пропускать только граждан США, стран НАТО и владельцев грин-карт. Вашингтон передумал эвакуировать претендующих на получение специальной иммиграционной визы США (SIV) после того, как ситуация с разосланными посольством документами вышла из под контроля — поскольку на бланках не было серийных номеров и штрих-кодов, их начали копировать и распространять. По информации CNN, оформление этой визы было единственным шансом для афганцев, помогавших американским военным в борьбе с «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация), покинуть Кабул.

Также источник сообщил, что талибы помогают солдатам США отбирать желающих покинуть Афганистан, проверяя их документы у входа в аэропорт. Кроме держателей грин-карт и обладателей гражданства стран НАТО, к эвакуации могут быть допущены их супруги и дети. При этом, по данным CNN, в аэропорту Кабула сейчас находятся около 20 тысяч человек, многие из которых не имеют подходящих документов. По словам источника, их не будут «вышвыривать из аэропорта».

Более того, власти США направили в Кабул 33 самолета С-17, каждый из которых способен транспортировать по 400 человек.

Ранее стало известно, что Белый дом предупредил гражданские авиакомпании в США, что их самолеты могут быть задействованы для перевозки людей из Афганистана. Гражданскую авиацию не планируется посылать непосредственно в Афганистан, самолеты будут забирать людей, доставленных ранее в Германию или страны Ближнего Востока.

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