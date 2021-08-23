В Афганистане назвали «срежиссированной драмой» ситуацию в аэропорту Кабула

Ситуация с тысячами афганцев, ожидающих эвакуации в аэропорту Кабула — это заранее срежиссированная драма. Об этом завил лидер «Исламской партии Афганистана», член координационного совета по мирной передаче власти в стране Гульбеддин Хекматияр в интервью «Sputnik.Афганистан».

По его словам, враги Афганистана захотели, чтобы после бегства бывшего президента Ашрафа Гани в стране начались напряженность, мародерство и грабежи. Он также отметил якобы желание противников показать, будто афганцы бегут от «Талибана» (движение запрещено в РФ), потому что испугались его. «Почему ни в одной другой провинции такого не произошло? Почему народ не стал бежать?» — спросил политик журналиста «Sputnik.Афганистан».

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В ответ интервьюер напомнил, что границы и воздушное пространство Афганистана закрыты и единственный путь для бегства из страны — это кабульский аэропорт. Хекматияр возразил, что все видео из аэропорта — это представление. По его словам, в Афганистане «никому не мстили, никого не задерживали и не убивали».

Также лидер «Исламской партии Афганистана» обратил внимание, что с момента прихода талибов к власти «нет никаких новостей о продолжающейся войне». Вооруженное сопротивление «Талибану» в провинции Баглан он связал с деятельностью иностранных спецслужб. По его мнению, это скоро прекратиться, потому что народ поддерживает талибов.

22 августа стало известно, что в давке в аэропорту Кабула погибли семь человек. До этого сообщалось о том, что общее количество погибших из-за беспорядков и стрельбы в аэропорту достигло с 16 по 19 августа 12 человек.

16 августа тысячи афганцев устремились в аэропорт Кабула, чтобы эвакуироваться из столицы, захваченной талибами. Многие выбежали на взлетную полосу, мешая взлетать самолетам, цепляясь за шасси поднимающихся в воздух машин. Люди срывались с самолетов и гибли, падая с огромной высоты.