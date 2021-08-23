Российское посольство в Афганистане обратилось к желающим уехать в Россию

Посольство России в Кабуле обратилось к афганским студентам, зачисленным в российские вузы и желающим уехать в Россию: их попросили срочно связаться с представителями российской дипломатической миссии. Сообщение с этим призывом и телефонами посольства опубликовано в его официальном Twitter.

В сообщении указано, что приведенный номер — телефон для экстренных обращений российских граждан.

22 августа стало известно, что около 400 человек обратились в посольство России в Кабуле с просьбой о помощи. Речь идет об афганцах с российским гражданством, сообщил посол Дмитрий Жирнов.

До этого 60 стран мира призвали обеспечить безопасный выезд из Афганистана иностранцев и беженцев. При этом глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес предупредил все государства о том, что их ожидает наплыв граждан Афганистана, бегущих от захвативших власть талибов (члены запрещенного в России движения «Талибан»). О своей готовности принять людей, бегущих из страны, которую захватили талибы, заявили Канада, Албания и Косово.