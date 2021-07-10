В Афганистане рассказали о находящихся в тюрьмах страны россиянах

Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что в тюрьмах страны содержатся россияне. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Кабул не ожидает от Москвы «какой-то специальной поддержки», однако надеется на общее понимание угроз. В этом случае каждый будет выполнять свою часть работы.

«У нас в заключении, например, находятся граждане России и граждане Центральной Азии. Вам же важно понять, почему эти люди пошли воевать и как это предотвратить в будущем», — заявил Мохиб. Он не уточнил, каким образом россияне попали в афганские тюрьмы и были ли они связаны с экстремистскими группировками, воюющими на территории Афганистана.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Афганистане стремительно ухудшается, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск. Министр иностранных дел подчеркнул, что Россия продолжит выполнять свои обязательства по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сделает все для пресечения агрессии. Он отметил, что представители секретариата организации посетили приграничную зону для оценки текущей ситуации.

