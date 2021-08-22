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Сотни афганцев обратились за помощью к посольству России

Около 400 афганцев обратились к посольству России за помощью с выездом из Афганистана
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Фото: Ahmad Masood / Reuters

Около 400 граждан Афганистана с российским гражданством обратились к посольству России в Кабуле за помощью, чтобы выехать из страны. Об этом рассказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 1».

«Из-за бардака, который, давайте говорить прямо, произошел по вине американцев внутри Кабульского аэропорта, сейчас никаких обходных путей нет. Люди волнуются, попросили нас о помощи. Около 400 — это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго гражданства», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не допустить повторения в стране ужасов, которые происходили в 90-х и в середине 2000-х годов и наблюдаются сейчас на территории Афганистана. По его словам, нынешние проблемы «несопоставимы с тем, что было раньше».

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