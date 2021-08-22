Мир
 
Последние новости
Меркель ответила на обвинения в стремлении угодить России
Появились новые подробности взрыва гранаты в московской квартире
В Минобороны предупредили о ведении против России войны нового типа
Роналду попросил оставить его в запасе «Ювентуса» на матч чемпионата Италии
России предрекли наплыв террористов из-за действий талибов
Названа замедляющая старение ягода
Известная актриса рассказала о своем детстве в Москве 
Жириновский предложил Меркель работу в России после отставки
В Эстонии установили памятник антисоветским националистам
Новости партнеров
Прослушать новость

Сотни талибов направились к Панджшерской долине

AFP: сотни бойцов «Талибана» отправились к не покорившейся Панджшерской долине
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Сотни бойцов движения «Талибан» (запрещено в России) направились к Панджшерской долине, непокоренному талибами региону Афганистана. Об этом со ссылкой на AFP сообщает Telegram-канал Sputnik Афганистан.

«Сотни моджахедов Исламского Эмирата направляются к провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, после того как местные должностные лица отказались мирно ее передать», — передает слова представителя террористов агентство.

Ранее сообщалось, что лидер отрядов сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд (сын известного афганского полевого командира Ахмада Шаха Масуда, убитого в 2001 году) отказался капитулировать и передать провинцию под власть талибов. Он подчеркнул, что местное население выразило готовность дать отпор боевикам.

22 августа «Талибан» потребовал от вооруженной оппозиции в Панджшере сдаться. Масуду дали четыре часа для передачи провинции под контроль талибов. На тот момент отряды радикалов обступили провинцию и были готовы начать операцию по захвату.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лидер отрядов сопротивления в Панджшере отказался сдать провинцию талибам
«Талибан» призвал руководство сопротивления в Панджшере сдаться
Восставшие отбили у талибов район в афганской провинции