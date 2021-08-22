Лидер отрядов сопротивления в Панджшере отказался сдать провинцию талибам

Лидер отрядов сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд (сын известного афганского полевого командира Ахмада Шаха Масуда, убитого в 2001 году) отказался капитулировать и передать провинцию под власть талибов. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на предводителя восстания.

По словам Масуда, восставшие жители намерены противостоять радикалам. «Если они попробуют установить контроль над Панджшером, мы готовы с сопротивлению. Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам», — сказал Масуд. Он добавил, что готов простить «Талибану» (террористическая организация запрещена на территории России) убийство его отца, если будут выполнены условия для мира и безопасности в Афганистане.

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Однако, отметил он, представители радикалов отказались вести переговоры с панджшерским сопротивлением, что отдаляет окончание войны в стране. Масуд выразил уверенность в том, что «Талибан» не сможет долго находиться у власти, если будет силой принуждать людей признавать власть.

22 августа талибы призвали отряды вооруженной оппозиции в провинции Панджшер сдаться. Лидеру сопротивления Ахмаду Масуду дали четыре часа для передачи провинции под контроль талибов. Отмечается, что отряды радикалов уже обступили провинцию и готовы начать операцию по захвату.

Ранее сообщалось, что отряды, противостоящие боевикам в Панджшере, отбили атаку экстремистов на провинцию. Масуд-младший подчеркнул, что его силы ведут войну не просто с талибами, а с «террористической группировкой, вышедшей из-под контроля Пакистана».