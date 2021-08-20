Талибы провели переговоры с вооруженной оппозицией в провинции Панджшер

Представители террористической группировки «Талибан» (запрещенная в России организация) ведут переговоры с отрядами вооруженной оппозиции в провинции Панджшер. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на издание Panjshir Province.

«Представители "Талибана" встретились с Ахмадом Масудом (сыном известного афганского полевого командира Ахмада Шаха Масуда, убитого в 2001 году — прим. Ленты.ру) в Панджшерском ущелье, переговоры должны пролить свет на судьбу войны и мира», — говорится в сообщении. Источники «Интерфакса» уточнили, что речь идет о «мирной сдаче провинции». Об итогах переговоров сведения отсутствуют.

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Ранее сообщалось, что отряды, противостоящие боевикам в Панджшере, отбили атаку экстремистов на провинцию. «Талибан — проблема не только для афганского народа. Под контролем талибов Афганистан, несомненно, станет эпицентром радикального исламистского терроризма, заговоры против демократий снова будут вынашиваться здесь», — заявил Масуд-младший. Также он подчеркнул, что его силы ведут войну не просто с талибами, а с «террористической группировкой, вышедшей из под контроля Пакистана».

Панджшер стал центром сопротивления правлению «Талибана» 17 августа, когда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Масуда-младшего, прибыл бывший министр внутренних дел Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента страны.

Салех призвал все силы, несогласные с правление экстремистов, направляться в Панджшер для организации сопротивления. По данным агентства «Sputnik-Афганистан», на помощь антиталибской оппозиции прибыли отряды Яр Мохаммада Дустума — сына маршала Абдул Рашид Дустума, бежавшего из страны 15 августа.

