Названы главные источники дохода «Талибана»

Главными источниками доходов движения «Талибан» (деятельность организации запрещена в России) были не торговля наркотиками, как принято считать, а налоги на подконтрольной территории и продажа добытых полезных ископаемых, пишет Financial Times.

В материале указано, что от продажи опиума, героина и метамфетамина талибы действительно получали значительную часть средств, но сборы с поставок товаров, например, топлива и сигарет, приносили им куда больше. Движение могло контролировать границы, поскольку Афганистан, страна с населением в 40 миллионов человек, не имеет выхода к морю.

Консультант британского аналитического центра Overseas Development Institute Дэвид Мэнсфилд подчеркнул, что представление о «Талибане» как организации, существующей в основном за счет наркоторговли, искажает реальность.

Материалы по теме Афганский приход. Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР? «США унижены» Америка проиграла войну за Афганистан. Как это приведет к росту терроризма во всем мире?

Газета отмечает, что первая трудность, с которой столкнулись талибы после захвата власти, стала выплата зарплат госслужащим. При этом жители не поверили мирным заверениям новой власти и стали немедленно забирать все средства из банков, что серьезно ударило по экономической модели, на которую ориентировался «Талибан».

Также в статье приводится мнение бывшего высокопоставленного члена «Талибана», заявившего, что движению тяжело будет справиться с ситуацией. Граждане Афганистана нуждаются в гуманитарной помощи, но сотрудничать с талибами осмелятся немногие. В результате, как подчеркнул президент аналитической компании Vizier Consulting Ариф Рафик, движение очень быстро столкнется с кризисом доверия, разрешить который у них может не хватить времени.

Ранее американские эксперты по Афганистану Грэм Смит и Дэвид Мэнсфилд предположили, что основным источником средства республики при «Талибане» станет контрабанда, в первую очередь заработать можно будет на торговле с Китаем и Пакистаном. Они согласны с мнением, что наркоторговля занимает далеко не первое место в экономике движения.

Между тем глава Центробанка Афганистана Аджмал Ахмади, бежавший из страны, заявил, что талибы могут не рассчитывать на резервы, накопленные при предыдущей власти. Большей частью средства находятся за пределами республики, в том числе в США, и «Талибан» их не получит ни при каких условиях. Он подчеркнул, что в ближайшее время страну ждет обесценивание валюты, резкая инфляция и повышение уровня бедности.