Цены на продукты в Кабуле взлетели при талибах

Приход талибов поднял цены на некоторые продукты в Кабуле на 5-30 процентов

После захвата власти «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле, столице Афганистана, подорожали продукты. Цена ряда товаров взлетела на 30 процентов, сообщает РИА Новости.

Местные жители заметили, что рис, бобовые, сахар и чай стали дороже. Из-за сложной политической ситуации объемы экспорта и импорта упали. Владелец местной торговой точки заявил, что рост цен на разные категории товаров варьируется от пяти до 30 процентов. Например, за десять литров масла в Кабуле раньше платили 1000 афгани, а теперь — 1300.

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Торговцы Кабула не стремятся опустошать свои склады, выставляя продукты на продажу, и после прихода талибов держат свои магазины закрытыми. Действия новой власти вызывают у мелких предпринимателей сомнения в том, что их жизнь и имущество останутся в безопасности.

Западные страны отрицают жизнеспособность афганской экономики при «Талибане». Последние десятилетия государство в основном опиралось на финансовые вливания из-за рубежа, которые теперь будут прекращены. Однако некоторые эксперты уверены, что Афганистан останется на плаву благодаря теневой экономике.

«Талибан» занял Кабул 16 августа. Получив полный контроль над страной, представители религиозного движения объявили о создании Исламского Эмирата Афганистан. Официальные представители талибов сказали, что тип власти и форма правления будут определены в ближайшее время.