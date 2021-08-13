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Генерал пообещал превратить север Афганистана в «сплошное кладбище»

Генерал Дустум объявил о создании «народного сопротивления» талибам и пообещал разбить их
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Фото: Omar Sobhani / Reuters

Оскандалившийся афганский военачальник — генерал Абдул Рашид Дустум поклялся дать отпор движению «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает издание New York Post.

«В этот раз я вас точно прикончу! Вы никуда не сбежите. Я превращу северный Афганистан в одно сплошное кладбище для талибов», — пообещал военачальник, недавно вернувшийся из Турции.

По данным «Интерфакс», генерал вместе с ближайшими соратниками объявил о создании «Сил народного сопротивления» — отрядов, укомплектованных добровольцами, местной полицией и частями афганской армии. Данные силы должны не допустить захвата талибами севера страны.

Дустум — скандально известная фигура в Афганистане. 64-летний генерал начал службу в афганской армии еще в годы существования просоветской Демократической Республики Афганистан (ДРА), учился в Ташкенте и Москве. После падения социалистического правительства генерал отступил на север Афганистана, где создал фактически независимое государство, иногда называемое «Дустумистаном». Популярность генерала у местного населения связана с его национальностью. Будучи узбеком, Дустум пользуется доверием непуштунского населения севера страны.

В 1996 году, после захвата большей части Афганистана, генерал бежал из страны, но вернулся в 2001 году, после американского вторжения. Существуют сведения, что Дустум причастен к казням сотен сторонников движения «Талибан», а также армейских дезертиров. С 2014 по 2020 год он был вице-президентом страны. Помимо обвинений в жестокости к своим врагам, противники генерала обвиняют его в пристрастии к алкоголю и в мужеложестве.

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