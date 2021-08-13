Талибы запретили вакцинацию от коронавируса в афганской провинции

Боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) запретили вакцинацию от коронавируса в провинции Пактия на востоке Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Shamshad.

По информации телеканала, глава департамента здравоохранения афганской провинции Валаят Хан Ахмадзай заявил, что после захвата контроля над регионом талибы распорядились закрыть местное отделение вакцинации. Отмечается, что оно не работает в течение трех дней.

Представители «Талибана» также предупредили местных врачей и медицинских работников о запрете на прививки от COVID-19 для всего населения провинции.

8 августа сообщалось, что 12 человек из одной семьи погибли от взрыва самодельного взрывного устройства в Пактии. Машина, в которой ехала семья, подорвалась на самодельной бомбе в округе Сайид Карам. Афганцы пытались уехать подальше от района боевых действий. Среди погибших — шестеро детей, три женщины и трое мужчин.