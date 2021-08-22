«Талибан» призвал руководство сопротивления в Панджшере сдаться

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) призвали отряды вооруженной оппозиции в провинции Панджшер сдаться. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным источника, лидеру сопротивления Ахмаду Масуду дали четыре часа для передачи провинции под контроль талибов. Отмечается, что отряды радикалов уже обступили провинцию и готовы начать операцию по захвату. Вместе с тем министр обороны в правительстве Гани Бисмилл Хан Мохаммади заявил, что талибам не удастся взять Панджшер.

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Катарский телеканал Al Jazeera в свою очередь сообщил, что талибы намерены в ближайшее время направить делегацию для встречи с Масудом. Члены делегации движения собираются обсудить ситуацию в Панджшере и предоставить гарантии выполнения требований, которые выдвигает Масуд.

20 августа стало известно, что талибы провели в Панджшерском ущелье переговоры с Масудом о мирной передачи провинции, однако итоги беседы обнародованы не были.

Ранее сообщалось, что отряды, противостоящие боевикам в Панджшере, отбили атаку экстремистов на провинцию. «Талибан — проблема не только для афганского народа. Под контролем талибов Афганистан, несомненно, станет эпицентром радикального исламистского терроризма, заговоры против демократий снова будут вынашиваться здесь», — заявил Масуд-младший. Также он подчеркнул, что его силы ведут войну не просто с талибами, а с «террористической группировкой, вышедшей из под контроля Пакистана».

Панджшер стал центром сопротивления правлению «Талибана» 17 августа, когда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Масуда-младшего, прибыл бывший министр внутренних дел Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента страны.