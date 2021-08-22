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России предрекли наплыв террористов из-за действий талибов

В Союзе ветеранов Афганистана предрекли наплыв террористов в Россию под видом беженцев
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Фото: Reuters

Руководитель Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич предрек наплыв террористов из постсоветских республик в Россию — причиной станут действия представителей движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Клинцевича, западные власти заинтересованы в дестабилизации ситуации в Средней Азии — соответствующая стратегия принята спецслужбами.

Он добавил, что таким образом американские чиновники получают контроль над процессом добычи полезных ископаемых и редких металлов в исламской республике.

«Конечная цель — найти способ начать разрабатывать глобальные материальные средства и богатства, которые хранятся в землях Афганистана, и создать крайне серьезные неустойчивые революционные процессы на территории Российской Федерации. До нового года мы все это увидим», — сказал спикер и назвал «Талибан» оружием в чужих руках.

Ранее в августе президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности в России. Также глава государства негативно оценил идею западных стран размещать афганских беженцев в Центральной Азии.

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