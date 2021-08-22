Путин призвал не допустить повторения в России ужасов Афганистана

Владимир Путин: ужасы, которые мы видим в Афганистане, уже были в России

Президент России Владимир Путин призвал не допустить повторения в стране ужасов, которые происходят в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х, в середине 2000-х годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе. И те ужасы, которые мы сейчас видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас. Все это было не так давно», — сказал Путин.

По его словам, нынешние проблемы «несопоставимы с тем, что было раньше». «Никто не хочет возвращения туда, поэтому нам такие элементы оттуда не нужны из Афганистана, да и из других стран», — отметил Путин.

По этой причине, заявил он, Россия работает по сирийскому направлению. «Чтобы не допустить того, чтобы Сирия превратилась в какое-то подобие Афганистана и чтобы это было рассадником терроризма», — заключил Путин.

Ранее он заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности в России.

