Россия
 
Последние новости
Меркель назвала условие для введения санкций из-за «Северного потока-2»
Меркель констатировала застой в урегулировании конфликта в Донбассе
Украинцы высмеяли олимпийскую чемпионку за отказ от гражданства страны
Зеленский и Меркель обсудили строительство «Северного потока-2» и Донбасс
Минивэн влетел в переходящих дорогу россиян и попал на видео
Россиянка отправилась в Мексику и была избита шаманами из-за одного действия
Актриса Татьяна Васильева рассказала о «чужом месте» в Москве 
Путин пошутил про воинственный настрой Лаврова
Олимпийская чемпионка с Украины отказалась от гражданства страны
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин призвал не допустить повторения в России ужасов Афганистана

Владимир Путин: ужасы, которые мы видим в Афганистане, уже были в России
Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал не допустить повторения в стране ужасов, которые происходят в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х, в середине 2000-х годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе. И те ужасы, которые мы сейчас видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас. Все это было не так давно», — сказал Путин.

По его словам, нынешние проблемы «несопоставимы с тем, что было раньше». «Никто не хочет возвращения туда, поэтому нам такие элементы оттуда не нужны из Афганистана, да и из других стран», — отметил Путин.

По этой причине, заявил он, Россия работает по сирийскому направлению. «Чтобы не допустить того, чтобы Сирия превратилась в какое-то подобие Афганистана и чтобы это было рассадником терроризма», — заключил Путин.

Ранее он заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности в России.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров оценил выполнение талибами обещаний
Путин оценил влияние ситуации в Афганистане на безопасность в России
Путин пошутил про воинственный настрой Лаврова