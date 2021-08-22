Лавров оценил выполнение талибами обещаний

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что талибы пока выполняют свои обещания

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил выполнение обещаний, данных представителями движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане. Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет о заявлениях радикалов об окончании боевых действий, амнистии участников противостояния и необходимости общенационального диалога для формирования органов власти. «Пока это все выдерживается», — заявил глава МИД на встрече президента Владимира Путина с представителями «Единой России».

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Он добавил, что 21 августа МИД России установил контакты с бывшим президентом Хамидом Карзаем и руководителем Совета национального согласия Абдуллой Абдуллой.

«И даже на севере, в Панджшерском ущелье, где таджикские лидеры объявили, что продолжат противостоять талибам, — первые сегодня сообщения были, что и с ними налажены контакты», — добавил Лавров.

Ранее директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что победа талибов в Афганистане — факт, который иностранным государствам нужно признать.