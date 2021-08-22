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Лавров оценил выполнение талибами обещаний

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что талибы пока выполняют свои обещания
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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил выполнение обещаний, данных представителями движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане. Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет о заявлениях радикалов об окончании боевых действий, амнистии участников противостояния и необходимости общенационального диалога для формирования органов власти. «Пока это все выдерживается», — заявил глава МИД на встрече президента Владимира Путина с представителями «Единой России».

Он добавил, что 21 августа МИД России установил контакты с бывшим президентом Хамидом Карзаем и руководителем Совета национального согласия Абдуллой Абдуллой.

«И даже на севере, в Панджшерском ущелье, где таджикские лидеры объявили, что продолжат противостоять талибам, — первые сегодня сообщения были, что и с ними налажены контакты», — добавил Лавров.

Ранее директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что победа талибов в Афганистане — факт, который иностранным государствам нужно признать.

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