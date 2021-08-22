Путин пошутил про воинственный настрой Лаврова

Путин: Иногда приходится напоминать Лаврову, что он не министр обороны

Президент России Владимир Путин похвалил российскую дипломатию за наступательную позицию во внешнеполитической стратегии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента, российских внешнеполитических деятелей долгое время критиковали за невнятную позицию в международных вопросах, однако сейчас ситуация кардинально изменилась. Он отметил, что сегодня Министерство иностранных дел (МИД) России действует очень активно.

«Иногда мне приходится даже напоминать Сергею Викторовичу [Лаврову] о том, что он не министр обороны, а министр иностранных дел», — пошутил Путин про воинственный настрой главы МИД России Сергея Лаврова. Глава государства добавил, что потенциал российских дипломатов «реализуется и работает очень прагматично, именно в национальных интересах страны».

Ранее Путин в ходе встречи с представителями «Единой России» заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности в России. При этом глава государства подчеркнул, что негативно оценивает идею западных стран размещать беженцев из Афганистана в государствах Центральной Азии, пока те не получат европейские или американские визы. «Россия не должна допустить к себе боевиков из Афганистана под видом беженцев», — добавил Путин.