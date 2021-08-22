Путин назвал флаг и гимн моральным и нравственным основанием государственности

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем государственного флага и подчеркнул, что флаг и гимн являются не просто символами страны, а «моральным, нравственным основанием российской государственности». Его слова передает ТАСС

В воскресенье, 22 августа, на встрече с представителями партии «Единая Россия» глава государства отметил, что флаг и гимн подтверждают самостоятельность и суверенитет страны, а также продолжение ею традиций.

Ранее сообщалось, что Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага в парке Победы на Поклонной горе в Москве. На церемонии также присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие кандидаты от «Единой России» на выборах в Госдуму. Отмечается, что на Поклонной горе состоится встреча Путина с единороссами, на которой будет обсуждаться предвыборная программа.

