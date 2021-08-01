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Путин посетил монастырь и сказал «Фантастика!»

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Коневский богородично-рождественский мужской монастырь
Коневский богородично-рождественский мужской монастырь
Фото: http://konevets.ru/

Президент России Владимир Путин посетил восстановленный Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, расположенный на острове на Ладожском озере. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства впервые посетил это место в 2016 году и дал поручение восстановить весь храмовый комплекс. Работы проводились силами и средствами госкорпорации «Роснефть». Глава компании Игорь Сечин также принял участие в поездке Путина.

Как сообщает Telegram-канал «Пул 3», президент остался доволен работами и сказал «Фантастика!», когда осматривал территорию скита Коневской иконы Божьей матери.

Монастырь основан преподобным Арсением Коневским в 1393 году, однако на протяжении всей истории его постоянно разоряли во время войн. Сначала во время Северной войны его разрушили шведы, получившие контроль над островом Коневец, затем, по окончанию Первой мировой войны остров отошел Финляндии, и на нем размещались части армии. Коневец отошел СССР в 1944 году во время Великой Отечественной войны, но монастырь вернули церкви только в 1991 году, с тех пор он стоял разрушенный.

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