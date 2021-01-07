Путин прибыл на Рождество в Новгородскую область

Президент России Владимир Путин незадолго до полуночи 7 января прибыл в Новгородскую область, где проведет Рождество. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отправился в церковь Николы на острове Липно. Там он примет участие в рождественском богослужении. Храм расположен на восточном берегу озера Ильмень, в 8 километрах к югу от Великого Новгорода.

Владимир Путин посещал церковь Николы на Липне — православный храм конца XIII века и памятник новгородского зодчества — в сентябре 2016 года вместе с тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым. В то время в храме были лишь пустые стены, но после приезда первых лиц страны там начались активные работы по реставрации, ход которых Медведев впоследствии проверял лично.

В декабре Кремль анонсировал традиционную поездку Путина в один из регионов России на Рождество, не уточнив, куда конкретно поедет глава государства. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль своевременно проинформирует о планах главы государства Владимира Путина на Рождество.