Стало известно о планах Трампа на Рождество и Новый год

Действующий президент США Дональд Трамп проведет Рождество и Новый год в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. О планах американского лидера сообщает USA Today со ссылкой на источники, которые получили информацию от Секретной службы США.

Трамп прибудет во Флориду 23 декабря и вернется в Вашингтон 3 января. Ранее издание сообщало, что глава государства может провести Рождество в Белом доме

17 декабря на ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин рассказал о своих планах на Новый год — он собирается отмечать праздник дома. Ранее он заявил, что главным новогодним тостом его и его близких является фраза «За Россию!».