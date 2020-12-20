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Стало известно о планах Трампа на Рождество и Новый год

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Фото: Cheriss May / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп проведет Рождество и Новый год в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. О планах американского лидера сообщает USA Today со ссылкой на источники, которые получили информацию от Секретной службы США.

Трамп прибудет во Флориду 23 декабря и вернется в Вашингтон 3 января. Ранее издание сообщало, что глава государства может провести Рождество в Белом доме

17 декабря на ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин рассказал о своих планах на Новый год — он собирается отмечать праздник дома. Ранее он заявил, что главным новогодним тостом его и его близких является фраза «За Россию!».

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