Путин рассказал о планах на Новый год

Президент России Владимир Путин рассказал о своих планах на Новый год — он собирается отмечать праздник дома. Об этом он заявил по окончании своей ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой вел ТАСС на своем YouTube-канале.

«Дома», — сказал президент, отвечая на вопрос одного из журналистов, заданный в последний момент перед отключением камер.

Ранее Путин заявил, что главным новогодним тостом его и его близких является фраза «За Россию!». Он также отметил, что у него, как и любого человека, много тостов. Путин подчеркнул, что предпочитает, чтобы количество шампанского и других напитков было умеренным.

Кроме того, президент раскрыл содержимое своей термокружки. По его словам, из нее он пьет сбор сибирских трав. Впервые Путин появился с термокружкой на пресс-конференции 2014 года. Его пресс-секретарь Песков объяснял, что у президента есть личные термосы, сделанные специально для него. На кружке изображен герб Российской Федерации. После официальных мероприятий традиционно возникает обсуждение, что пил из кружки глава государства.