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Путин раскрыл содержимое своей кружки

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин раскрыл содержимое своей термокружки. Он ответил на соответствующий вопрос во время общения с журналистами после ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет ТАСС на своем YouTube-канале.

По словам президента, из термокружки он пьет сбор сибирских трав.

«Чай. Это даже не чай, а завар сибирских трав», — рассказал Путин.

Владимир Путин на официальных мероприятиях часто пьет напитки из белой термокружки, и пользователи после этого обсуждают, что в ней может быть. В конце июня 2019 года президент России появился с термосом на ужине в честь лидеров стран G20. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что емкость наполнена чаем и Путин постоянно пьет его из этого термоса.

Впервые Путин появился с термокружкой на пресс-конференции 2014 года. Песков объяснял, что у президента есть личные термосы, сделанные специально для него. На кружке изображен герб Российской Федерации.

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