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Путин рассказал о своем главном новогоднем тосте

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Главным новогодним тостом президента России Владимира Путина и его близких является фраза «За Россию!». Об этом он рассказал на своей ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет ТАСС на своем YouTube-канале.

«У меня, моих друзей, в моей семье главным тостом всегда является один — "За Россию!"», — заявил глава государства.

Путин также сказал ,что у него, как и любого человека, много тостов. Он подчеркнул, что предпочитает, чтобы количество шампанского и других напитков было умеренным.

Ранее Путин заявил, что 2020 год принес и плюсы, и минусы, но главной проблемой стала пандемия коронавируса, так как она наложила отпечаток на все стороны жизни. Президент поблагодарил россиян за единение и добавил, что страна встретила «море проблем» достойно.

Из-за ситуации с коронавирусом большая пресс-конференция Путина проходит по видеосвязи. Президент находится в своей резиденции в Ново-Огареве, а журналисты и фотографы — в зале Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве. Журналисты из регионов будут общаться с президентом удаленно, всего на пресс-конференцию аккредитовано 774 журналиста, 237 из них работают в Москве.

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