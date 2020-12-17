Президент России Владимир Путин одним словом раскрыл секрет семейного счастья — по мнению главы государства, это любовь. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналиста из Исландии, заданный в ходе ежегодной большой пресс-конференции президента, трансляцию которой ведет ТАСС на своем YouTube-канале.

«Это любовь. Но это не секрет. Это все знают и это понятие универсального характера. Оно должно лежать в основе отношений и в семье, и в отношениях между народами», — сказал президент.

Ранее Путин рассказал о сказках, которые он читает своим внукам. Среди них — «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака. Президент также добавил, что в целом «сказки у нас очень хорошие».