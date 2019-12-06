Путин отказался от привычного термоса с чаем

Видео: t.me/RIAKremlinpool

Президент России Владимир Путин, обычно предпочитающий чай, на встрече с представителям бизнеса Германии отказался от традиционного напитка и выпил кофе. Видеозапись опубликована в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

На кадрах Путин запечатлен с чашкой кофе.

В июле журналисты обратили внимание на кружку-термос, которой президент России пользовался в ходе саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил в связи с этим недоумение. По его словам, речь об этом термосе шла уже неоднократно.

В конце июня Путин появился с привычным термосом на ужине в честь лидеров стран G20. Песков объяснил, что емкость наполнена чаем. «Это связано с тем, что он [Путин] постоянно пьет чай из этого термоса», — уточнил пресс-секретарь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!