Путин назвал ключ к пониманию широты души россиян

Президент России Владимир Путин посетил концерт, посвященный 800-летию Нижнего Новгорода, сообщает ТАСС.

Российский лидер поздравил жителей и отметил, что этот город «хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа». По его словам, в Нижнем Новгороде «сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России».

Путин приехал на празднование юбилея города ранее 21 августа. Он оценил результаты реконструкции Нижегородского кремля, которая стала самой масштабной за 50 лет, осмотрел парк отдыха «Швейцария» и провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Никитин пригласил главу государства принять участие в торжественных мероприятиях в ходе предыдущего визита Путина в регион в ноябре 2020 года. Тогда президент посетил Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове.