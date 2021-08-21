Путин оценил планы властей Нижнего Новгорода по развитию инфраструктуры

Власти Нижнего Новгорода имеют серьезные планы по развитию города и созданию современной инфраструктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на гала-шоу «Начало нового» по случаю 800-летия города.

По его словам, руководство региона планирует построить Ледовый дворец и студенческий городок, а также создать современное общественное пространство. Владимир Путин также сообщил, что в Нижнем Новгороде появятся новые транспортные узлы, станции метро, дублеры проспектов Гагарина и Ленина.

Глава государства отметил, что в XXI веке Нижний Новгород является одним из ключевых промышленных и технологических центров страны. В городе формируется международный ИТ-кластер и научно-образовательный центр мирового уровня. Помимо этого, в Нижнем Новгороде разрабатывают новые материалы, цифровые технологии и внедряют новые транспортные системы, реализуются программы здравоохранения и охраны окружающей среды.

Во время визита в Нижний Новгород российский лидер также посетил центральный городской парк «Швейцария» в Приокском районе и провел встречу с губернатором региона Глебом Никитиным.