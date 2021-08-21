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Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород

Владимир Путин приехал в Нижний Новгород для участия в праздновании 800-летия города
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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород для того, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 800-летия города. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе празднования юбилея российский глава оценит результаты реконструкции Нижегородского кремля, которая стала самой масштабной за 50 лет. Кроме того, президент осмотрит парк отдыха «Швейцария» после его комплексного благоустройства, а также посетит гала-шоу «Начало нового». Помимо этого, Путин проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Как сообщает РИА Новости, Никитин пригласил главу государства принять участие в торжественных мероприятиях в ходе предыдущего визита Путина в регион. который состоялся в ноябре 2020 года. Тогда президент посетил Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове.

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