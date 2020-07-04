Кремль отреагировал на выставленную на «Авито» рубашку Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о выставленной на «Авито» рубашке российского лидера Владимира Путина. Его слова приводятся в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

«Такого быть не может», — сказал представитель Кремля.

Ранее, 27 июня, стало известно, что на сервисе объявлений «Авито» выставили на продажу якобы рубашку Путина. Продавец утверждает, что рубашка размера 48-50 (XL) была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде, и ее нашли при уборке номера. Уточняется, что после обнаружения ее не стирали.

Также автор объявления готов отдать рубашку «на экспертизу». Он оценил артефакт в 165 000 рублей.

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