В Нижегородском кремле открылся памятник в виде макета города

В Нижегородском кремле появился бронзовый памятник в виде макета города начала XX века. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель министра культуры региона Елена Лупина, руководитель департамента социальных проектов «Центра800» и председатель комиссии по событийной программе Екатерина Чудакова, автор проекта и архитектор Олег Вдовин, скульптор Марина Логунова, член Нижегородской гильдии экскурсоводов Елена Черникова, директор Приволжского филиала Государственного музея современного искусства в Нижнем Новгороде Анна Гор.

По словам Лупиной, проект памятника обсуждался с жителями региона. Она выразила уверенность, что новое сооружение станет любимым местом встреч новгородцев, а также пояснила, что оно расположено с десятым корпусом кремля, здание которого уже через год станет музейным пространством.

«Сбылась мечта, я видел аналогичные памятники, макеты городов. В Нижнем его не было, хотел создать его в нашем городе, установить в кремле. Нижний Новгород прекрасен географией, архитектурой и людьми, которые этот город создавали», — отметил Вдовин.

Уточняется, что на новом монументе можно увидеть реку Волгу, пароходы, объекты кремля, включая башни, особняки, церкви и храмы. К этим объектам прилагается навигация.