В Нижнем Новгороде открыли новый пляж с велодорожкой и зоной тихого отдыха

У озера Сортировочное в Канавинском районе Нижнего Новгорода после благоустройства открыли новый новый пляж, он оборудован современными шезлонгами, велодорожкой и другими объектами для отдыха горожан. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что теперь в прибрежной зоне есть детские площадки, место для выгула собак, зона тихого отдыха, дорожки для велосипедистов, а также зона с шезлонгами и раздевалками. Качество работ вместе с местными жителями проверил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Он напомнил, что раньше горожане часто жаловались на отдыхающих: из-за того, что пляж не был благоустроен, отдых здесь обретал стихийный характер и мешал жителям. Теперь территория вокруг озера поделена на тематические зоны, а облагораживание пляжа продолжится и в следующем году. Здесь установят лавочки и урны, высадят деревья и кустарники.

«Завершение благоустройства — это только начальный этап "жизни" нового пространства. Теперь необходимо следить за его содержанием. Также дал поручение главе района продумать и предложить местным жителям событийную программу, чтобы они с пользой проводили здесь досуг», — рассказал Шалабаев.