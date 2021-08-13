В Смоленской области медведь начал воровать мед у дачников

В Гагаринском районе Смоленской области медведь стал наведываться в населенные пункты и воровать мед.. Об этом сообщается в группе «Главное в Гагарине» во «ВКонтакте».

Местные жители рассказали, что появившийся зверь разорил пчелиные ульи в поисках лакомства. В итоге его испугали криками, после чего медведь убежал. В социальных сетях можно появилось видео, на котором можно увидеть разбросанные уильи.

По словам местных охотников, его рост составляет около 170 сантиметров. При этом ему удалось пролезть на участки под сеткой. Он был замечен на трассе, а также вблизи СНТ «Луч», где он прогуливался вместе с медведицей.

Ранее на Камчатке медведь по кличке Big boy устроил «разминку» прямо в беседке для фотосъемки, которая расположена на территории заказника. На появившихся в сети кадрах видно, как медведь встает в полный рост и поднимает лапы к потолку беседки. Его поза напоминает позу человека, разминающегося на турнике. По словам инспектора Сергея Ерыкова, хищник таким образом «маркировал» территорию.