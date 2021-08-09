На Камчатке медведь устроил «разминку» на турнике и попал на видео

На Камчатке медведь по кличке Big boy устроил «разминку» на турнике прямо в беседке для фотосъемки, которая расположена на территории заказника. Видео «тренировки» публикует «Подъем» в своем Telegram-канале.

По словам инспектора Сергея Ерыкова, хищник таким образом «маркировал» территорию. «Когда на этой территории нет людей, медведи используют столбы беседки как маркировочные. Они о них трутся, чтобы оставить свой запах, царапают и кусают. Это все маркировочное поведение самцов-доминантов», — сказал он, добавив, что речь идет о диком звере, в жизнь которого людям вмешиваться запрещено.

На появившихся в сети кадрах видно, как медведь встает в полный рост и поднимает лапы к потолку беседки. Его поза напоминает позу человека, разминающегося на турнике.

Ранее в селе Териберка Мурманской области очевидцы засняли на видео гуляющего медведя, который проигнорировал местных жителей. На кадрах видно, как медведь уверенно движется вперед медленным шагом.