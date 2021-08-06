Невозмутимый гид поздоровался с огромным медведем гризли и попал на видео

Гид, сопровождавший группу туристов в американском национальном парке Катмай, штат Аляска, невозмутимо поздоровался с огромным медведем гризли. На видео с животным обратило внимание издание Daily Mail.

Туристка Кара Сицилиано (Cara Siciliano) сняла на телефон ролик, на котором видно, как крупный медведь гризли ходит мимо группы туда-сюда, в то время как гид спокойно приветствует животное. На записи слышно, как капитан гидроплана, который привез группу в заповедник, говорит медведю: «Привет, парень!»

Материалы по теме Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить

Сицилиано рассказала, что шла по тропе вместе с друзьями и медведь неожиданно появился у них за спиной. Руководитель группы, который сотни раз водил туристов по тропам национального парка, заявил, что никогда в жизни не видел ничего подобного.

Мужчина разговаривал ровным и спокойным голосом, чтобы не спровоцировать медведя. Животное, которое перед этим дралось с другим медведем гризли далее по тропе, подошло к знаку, предупреждающему о наличии медведей на этой территории, затем повернуло в другую сторону и скрылось. Группа стояла спокойно, пока капитан общался с медведем. По мнению экспертов, это правильное поведение в подобной ситуации.

Видео стало популярным в соцсетях и набрало более 10,6 миллиона просмотров. «Помните: не надо пытаться обогнать медведя. Самое главное — обогнать своих друзей», — написал в комментариях один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в США недалеко от городка Гатлингург, штат Теннесси, туристы обнаружили в своей машине молодого медведя и прогнали его. Оказалось, что в автомобиль забрался молодой медведь — дверца за животным захлопнулась, и за время своего заточения он успел полностью разгромить салон машины.

