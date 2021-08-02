Очевидцы засняли в Заполярье игнорирующего людей медведя

В селе Териберка Мурманской области очевидцы засняли на видео гуляющего медведя, который проигнорировал местных жителей. Соответствующий ролик опубликован в группе «Териберка-Тур» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как медведь уверенно движется вперед медленным шагом. Зверь даже не заметил северян, которые принялись неподалеку от него снимать гуляющего хищника на камеру.

Ранее в Заполярье медведь помешал людям пожарить шашлыки. Местные жители собрались приготовить мяса на огне, однако не успели этого сделать, так как их отдых на природе прервал вышедший медведь. Отдыхающие забрались в машину и успели сделать несколько фотографий.