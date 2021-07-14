В Заполярье медведь пришел к людям и помешал им пожарить шашлыки

В Мурманской области медведь вышел к людям и помешал им пожарить шашлык

В Заполярье медведь вышел к людям и помешал им пожарить шашлык. Об этом в соцсетях рассказала очевидица событий, пишет Хибины.com.

Под Териберкой Мурманской области компания друзей решила собраться на природе и пожарить шашлыки. Однако приготовить мясо им помешал медведь, который пришел к стоянке людей.

«Сначала он был дальше, а потом пришел к нам на шашлыки, которых еще не было, пришлось спрятаться в машину», — рассказала девушка.

Ранее на Алтае медведь из Сайлюгемского национального парка обнаружил фотоловушку и уничтожил ее. Сотрудники парка рассказали, что это уже третья разбитая им фотоловушка.